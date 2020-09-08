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Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Зв'язок з нею та її дочкою зник

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Вранці 8 вересня в квартиру однієї з редакторів TUT.by, Галини Уласик, намагалися потрапити силовики. Пізніше зв'язок з нею зник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Як повідомила колегам Галина, зранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відчинила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах.

Через пів години у двері знову почали дзвонити. Галина та її дочка встигли повідомити, що в квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу.

Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Звязок з нею та її дочкою зник 01

Потім зв'язок з Галиною та її дочкою Валерією зник.

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О 9.55 двоє людей у цивільному вивели дочку Галини, вона встигла повідомити кореспонденту TUT.BY, що її затримали щодо адміністративного процесу за ст. 23.34 КоАП (участь в масових акціях). У квартирі триває обшук, привели понятих.

Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Звязок з нею та її дочкою зник 02

Фото: TUT.by

Отримати коментар в СК і МВС не вдалося.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
  • Підлога Маккартні
    Поки що рахунок на користь бацкьі
  • Підлога Маккартні
    Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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