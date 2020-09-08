У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг

Перша партія російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", розробленої інститутом імені Гамалії, надійшла в цивільний обіг.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснили у відомстві, вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду.

Найближчим часом очікуються поставки перших партій вакцини в регіони.

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Старт масової вакцинації проти коронавірусу в Росії заплановано на жовтень 2020 року. Одночасно з вакцинацією буде третя фаза клінічних досліджень вакцини, в яких братимуть участь 40 тисяч добровольців.