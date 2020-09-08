Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19
71112
Депутат Київської міської ради Михайло Буділов підхопив коронавірус.
Про це Буділов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту - погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки", - написав депутат.
Також Буділов підкреслив, що відразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.
Нагадаємо, що раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.