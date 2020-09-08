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Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19

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Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19
Депутат Київської міської ради Михайло Буділов підхопив коронавірус.

Про це Буділов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту - погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки", - написав депутат.

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Також Буділов підкреслив, що відразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.

Нагадаємо, що раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.

Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Julian Lopez
    Ага. Про трипер кажуть - подхватіл.
  • 133133
    Руки не мыл
  • Aleksei Pravdin
    Почему когда читаю депутат, не возникает чувства жалости. Даже наоборот
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