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Мендель судиться з Київським нацуніверситетом імені Шевченка: Науковий керівник не хотів читати роботу, а потім мені сказали, скільки треба принести

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Мендель судиться з Київським нацуніверситетом імені Шевченка: Науковий керівник не хотів читати роботу, а потім мені сказали, скільки треба принести
Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель судиться з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де вона навчалася.

Про це сама Мендель розповіла в інтерв'ю каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Вона пояснила, що подала в суд на свою альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.

"Потім мені сказали, скільки треба принести", - пояснила Мендель.

За словами речниці, це "для неї складна моральна ситуація".

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Мендель написала статтю про корупцію в університеті. "Ну ми судимося ... Вони, (ймовірно, судді. - Ред.) може, не хочуть йти проти професора. Я вже програла суд, але я подала апеляцію", - розповіла Мендель.

Незважаючи на всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.

Автор: Леся Карпенко

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