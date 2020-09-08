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Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову

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Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову
Опонентка "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська вимагає від білоруської влади негайно відпустити затриману члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська написала у своєму Telegram.

"Марія Колесникова має бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної Ради та політв'язні. Завдання Координаційної Ради - бути платформою для переговорів. Іншого рішення немає, і Лукашенко мусить це усвідомити. Не можна тримати народ в заручниках. Викрадаючи людей серед дня, Лукашенко демонструє свою слабкість і страх", - написала Тіхановська, коментуючи затримання Колесникової.

Раніше в Держприкордонкомітеті Білорусі заявили про затримання члена Координаційної ради Марії Колесникової при перетині кордону.

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Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Айдер Муждабаєв@aydermuzhdabaev

    Мария Колесникова: «Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную позицию Беларуси. Де факто Крым - Россия. Де юре - украинский». А сегодня её похитили в Минске. Де юре это незаконно, но де факто - она в руках Лукашенко, и она же не бутерброд, чтобы её туда-сюда. Можно не возвращать.
  • vigo
    а ножкой топнула?
    Если нет, то Лука не испугается...
  • cloud2009 26ea8082
    Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 4890
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