Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову

Опонентка "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Світлана Тіхановська вимагає від білоруської влади негайно відпустити затриману члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська написала у своєму Telegram.

"Марія Колесникова має бути звільнена негайно, як і всі раніше затримані члени Координаційної Ради та політв'язні. Завдання Координаційної Ради - бути платформою для переговорів. Іншого рішення немає, і Лукашенко мусить це усвідомити. Не можна тримати народ в заручниках. Викрадаючи людей серед дня, Лукашенко демонструє свою слабкість і страх", - написала Тіхановська, коментуючи затримання Колесникової.

Раніше в Держприкордонкомітеті Білорусі заявили про затримання члена Координаційної ради Марії Колесникової при перетині кордону.

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