Держприкордонкомітет Білорусі заявляє, що Родненкова і Кравцова Україна "затримала в рамках взаємодії"

У Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили про затримання на території України прессекретаря координаційної ради Антона Родненкова і виконавчого секретаря Івана Кравцова.

Про це поінформували в ЦПК у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Антон Родненков і Іван Кравцов в рамках взаємодії затримані суміжної стороною на території України", - зазначили в Держприкордонкомітеті РБ.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

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Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Пізніше заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив: Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Беларусь