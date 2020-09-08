Найближчими днями в Білорусь прибудуть російські та сербські військові для участі в антитерористичних навчаннях
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, така інформація розміщена в Telegram-каналі Міністерства оборони Білорусі.
Підрозділи збройних сил Білорусі, Росії та Сербії складуть під час навчання багатонаціональну тактичну групу. Військовослужбовці відпрацюють спільні дії підрозділів при виконанні завдань з боротьби з тероризмом.
Навчання "Слов'янське братство" проводяться щорічно в країнах-учасницях. Минулоріч маневри були в Сербії. Цього разу прибуття учасників навчань у Білорусь заплановано з 10 по 15 вересня.
Зазначимо, що 2 вересня начальники Генеральних штабів збройних сил РФ і Білорусі Валерій Герасимов і Олександр Вольфович провели телефонні переговори.
Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського навчання "Слов'янське братство - 2020", яке пройде на території Білорусі, і стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ - 2020" (відбудеться на території РФ).