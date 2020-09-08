Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков

Частина українців зі статусом "внутрішньо переміщена особа" живуть на непідконтрольній частині Донбасу, отримуючи пенсії від українського уряду.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би підкреслити, що не всі з цих півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб (на жаль, так їх називає закон, але ми завжди між собою щиро говоримо - "вимушено переміщені", адже люди були змушені тікати від цієї війни) насправді є переміщеними. Точно знаю, що близько пів мільйона, дивімося правді в очі, живуть по цей день на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери", - сказав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що "в жодному разі" не засуджує їх.

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"Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине свій будинок, свій город, политий потом, своїх родичів. Мої друзі, ваші колеги з Донецька і Луганська, кажуть про мам і бабусь:"Вона ніколи не переїде" . Так що ця категорія насправді не є ВПЛ. Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - пояснив Резніков.

За його словами, він згоден, що "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".

"Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з данностей, які є, і змушений їх пріоритизувати. Так ось, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тис. живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.