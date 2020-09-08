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Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков

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Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков
Частина українців зі статусом "внутрішньо переміщена особа" живуть на непідконтрольній частині Донбасу, отримуючи пенсії від українського уряду.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би підкреслити, що не всі з цих півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб (на жаль, так їх називає закон, але ми завжди між собою щиро говоримо - "вимушено переміщені", адже люди були змушені тікати від цієї війни) насправді є переміщеними. Точно знаю, що близько пів мільйона, дивімося правді в очі, живуть по цей день на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери", - сказав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що "в жодному разі" не засуджує їх.

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"Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине свій будинок, свій город, политий потом, своїх родичів. Мої друзі, ваші колеги з Донецька і Луганська, кажуть про мам і бабусь:"Вона ніколи не переїде" . Так що ця категорія насправді не є ВПЛ. Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - пояснив Резніков.

За його словами, він згоден, що "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".

"Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з данностей, які є, і змушений їх пріоритизувати. Так ось, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тис. живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Пол миллиона колорадов живут на наши деньги притом пенсии у них далеко не такие мизерные как по Украине. При етом машут кацапскими триколорами и поливают нас огнем и дерьмом.
  • Злий Грицько
    Все правильно? Правильно было бы если бы в Украине пенсия была накопительная. Тогда да, все правильно. Но, к сожалению у нас до сих пор совдеповская, долбанная солидарная. И заработанную пенсию оплачивает пенсионнный фонд, который пополняется из местных бюджетов. Так вот. Питань не було б если бы лугандония платила в этот фонд, а то получается, что они любят *****, а пенсию платит хунта?
  • Злий Грицько
    Ну не ползаем на коленьях, и армия сейчас слава Богу не та, что была в 2014-м. А вот перестать кормить кацапсячую вату с паспортом Украины это пожалуй нужно было сделать давно.
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