Зеленський поставив завдання Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця, - Лерос

Виключений із фракції "СН" Гео Лерос заявив, що кримінальні провадження, відкриті проти нього, сфабриковані.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав виключений з фракції "СН" Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"За вказівкою Володимира Зеленського зараз на допиті в ДБР. Нагадую, президент поставив завдання заступнику його офісу - Олегу Татарову "посадити" мене протягом наступного місяця. Всі справи сфабриковані від однієї ГО, яку очолює адвокат групи Татарова. Вчора в кафе моєї знайомої приїхало вісім силовиків, які намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження за той час, коли я там перебував. Шановні народні депутати, ви є свідками того, як Україну перетворюють на деспотичний левіафан", - заявив Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос прибув на допит у ДБР: "репресивного верстата Зеленського і Єрмака не боюся"

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".

4 сентября Лероса вызвали на допрос в ГБР.