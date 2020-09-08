Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ. ВIДЕО

Реакція української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню була миттєвою, але є деякі речі, які не обговорюються зі ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході робочого візиту до Сумської області заявив президент України Володимир Зеленський.

Так, Зеленському поставили запитання, чому він публічно не відреагував на загострення на Донбасі і втрати з української сторони.

"Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Тому що наше завдання захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України", - заявив він.

Він заявив, що зберігати життя українців - це найскладніша зараз робота.

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"Що стосується режиму "тиші"... 42 дні режим зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з РФ, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ. І нині багато чого робиться, і багато вже зроблено. Будемо робити все, щоб зберігати режим "тиші", щоб уникнути великої кількості як поранених, так і загиблих", - додав Зеленський.

Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один був поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє – були поранені, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої. Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.