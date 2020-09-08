За час роботи фотофіксації виписано понад 800 тис. постанов за перевищення швидкості, - Білошицький

833 тисячі 949 постанов про порушення швидкісного режиму було виписано за більш ніж три місяці роботи системи автоматичної фіксації перевищення швидкості

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"За час роботи системи автоматичної фіксації, з 1 червня 2020 року, нами було виписано понад 800 тисяч, а саме 833 тисячі 949 постанов внаслідок порушень правил дорожнього руху у вигляді перевищення швидкості", - сказав Білошицький у вівторок під час брифінгу в МВС.

За його словами, на цей момент оплаченими є понад 75% штрафів.

"За фактом складання цих постанов 645 тисяч 526 штрафів вже оплачено. Я хочу підкреслити, що відсоток добровільної сплати штрафів за системою автоматичної фіксації становить 77%. Тобто можна говорити про те, що є високий рівень відповідальності порушників, ну і звичайно потрібно говорити про те, що є пільговий період", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Читайте також: До кінця року на дорогах встановлять ще понад 200 камер автофіксації: система себе виправдовує, - Криклій

В інформаційних матеріалах, презентованих керівництвом МВС і Нацполіції журналістам, зазначено, що на цей момент за допомогою системи автоматичної фіксації в державний бюджет було сплачено штрафів за перевищення швидкості на суму 101 млн 694 тис 585 грн.

Білошицький також зазначив, що понад 25 тисяч матеріалів передано в Державну виконавчу службу з метою примусового стягнення штрафів з порушників.

Як повідомлялося, з 1 червня в Україні запрацювала система автоматичної фотофіксації порушень швидкісного режиму. Камери встановлені в Києві і на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП.