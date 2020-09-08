Зеленський: Ми "знищили" 90% тендерних "тролів", які заробляли мільйони на будівництві доріг

Державі вдалося вирішити проблему з тендерними "тролями", які заробляли великі гроші на будівництві доріг, причому неякісному.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що в регіоні дороги дійсно будуються дещо повільніше, ніж в інших областях. При цьому він вказав, що це не пов'язано з недопрацюваннями місцевого "Укравтодору" або керівництва області.

"Це пов'язано з тим, що справді багато проєктів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету. Тому що існують такі тендерні "тролі". Ми 90% таких "тролів", які існували і заробляли мільйони на такому ціновому демпінгу тендерів, практично всіх "знищили", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що ті, хто ще й будував неякісні дороги, тепер не можуть змиритися з тим, що не можуть виграти тендери, і борються як можуть. "Вони демпінгують з цінами, блокують заявами до Антимонопольного комітету, через суди зупиняють будівництво", - сказав він.

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Глава держави зазначив, що якби не блокування через суди й АМКУ, темпи будівництва доріг були б набагато вищі.

При цьому він запевнив, що взяті на себе зобов'язання щодо доріг загальнодержавного значення, майже 160 км доріг, контролюються, а голови "Укравтодору" й обладміністрації доповідають, що до кінця року все буде завершено.