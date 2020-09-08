Російського актора Єфремова визнали винним у смертельній ДТП і засудили до 8 років в'язниці

Російський актор Михайло Єфремов, обвинувачений у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі в Москві, засуджений до восьми років ув'язнення в колонії загального режиму.

Про це повідомляє "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Суддя Олена Абрамова заявила, що вина Єфремова повністю підтверджується дослідженими доказами. Під час суду актор спочатку не визнавав провину, але в своєму останньому слові таки зробив це.

Суд стягнув з Єфремова 800 тисяч рублів компенсації на користь старшого сина загиблого в ДТП Сергія Захарова. Також артиста позбавили права керування транспортним засобом строком на три роки.

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Потерпіла сторона заявила, що не буде оскаржувати вирок Єфремову. Обвинувачення просило для нього 11 років колонії загального режиму.

Михайла Єфремова взяли під варту в залі суду, надівши на нього наручники.

Нагадаємо, Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр в компанії доставки їжі, помер у лікарні.