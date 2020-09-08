61% опитаних жителів Києва незадоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
"34% опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 61% - незадоволені. Порівняно з минулорічними показниками задоволеність роботою Глави держави погіршилася", - йдеться в повідомленні.
Інфографіка: "Рейтинг"
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 31 серпня - 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед киян.
Аудиторія: жителі міста Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 31 серпня-1 вересня 2020 року.