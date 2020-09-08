Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Ми запустили оцінку кваліфікації та доброчесності посадовців на митниці. Таку атестацію буде проходити весь особовий склад митниці, всі керівники. І це буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі", - сказав Марченко.
При цьому він зазначив, що мало хто розуміє, наскільки складно знайти ефективного керівника митниці.
"У багатьох є бачення, що ним має бути класичний махровий митник. Але більшість із них мають небездоганну ділову репутацію. Скажімо досить делікатно.
Оманою є і віра у призначення на митницю молодого, чесного управлінця із палаючими очима та активним Інстаграмом. Ця посада вимагає досвіду, вміння швидко оцінювати номенклатуру товару і встановлювати його реальну вартість. Там багато технічно складних аспектів. Без такого розуміння держава щомісяця втрачатиме 5-10 млрд, які будуть красти з бюджету. І тоді треба буде невдовзі просити повернутися старих митників, щоб не розвалилася система", - розповів глава Мінфіну.
Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.