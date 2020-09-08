Утричі знизилася кількість ДТП у місцях, де були встановлені перші 50 камер фото- і відеофіксації порушень ПДР, - Геращенко. ІНФОГРАФІКА

У місцях, де встановлені перші 50 камер автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилася в три рази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заступник міністра внутрішніх справ заявив під час брифінгу "100 днів роботи автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень ПДР".

"Запуск системи був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху в Україні, в порівнянні з європейськими країнами. З 1991 по 2019 рік загинуло в ДТП 174 тис. 95 людей. А це в десятки разів більше, ніж під час збройної агресії Росії. Минулого року на дорогах України загинуло 3 454 особи", - сказав заступник міністра.

Геращенко додав, що запуск автоматичної системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху виправдав всі сподівання: "У місцях, де встановлено перші 50 камер авто фото- та відео фіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась у 3 рази".

"Після запуску перших 50 камер, а вони зараз працюють на території Києва та Київської області, нам вдалося досягнути вражаючого результату для безпеки на дорогах. Всі камери встановлювались на найбільш небезпечних та аварійних ділянках траси", - наголосив він.

Заступник міністра зазначив, що на окремих ділянках кількість ДТП зменшилась з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії припинились взагалі.

"Ми порахували, що за 5 років у місцях встановлення камер вдасться уникнути близько 500 аварій", - підкреслив заступник міністра.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що автоматична система фото- і відеофіксації порушень ДТП не має на меті зібрати якомога більше штрафів, навпаки – система створена максимально прозоро та відкрито, щоб кожен водій знав, де ведеться фіксація.

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"Наша мета – зменшити кількість ДТП та попередження правопорушень, зниження швидкості саме в аварійних місцях. І, за умови відкритості, кількість ДТП знижується. Однак, для порушників передбачена відповідальність", - наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Білошицький зазначив, що за весь час роботи автоматичної системи, поліція винесла 833 тисячі 849 постанов за наслідками порушень ПДР, з них більше 645 тисяч вже оплачено.

"Хочу наголосити, що 77% - це добровільна сплата штрафів. Ми сміливо можемо говорити про високий рівень відповідальності водіїв – порушників. Нагадую, що при оплаті штрафу за перші 10 банківських днів з моменту винесення, то можна оплатити лише половину", - підкреслив Олексій Білошицький.

Він зазначив, що близько 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби з метою примусового стягнення штрафу.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що Агентство та Мінінфраструктури виступають державним замовником програми з підвищення безпеки дорожнього руху.

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"Основним завданням цієї програми є зниження смертності на наших дорогах. У 2019 році в рамках програми були придбані центр обробки даних, програмне забезпечення, 30 перших комплексів фіксації та 1000 планшетів для патрульних. Ми бачимо високу ефективність цієї системи, тому вже на цей рік уклали договір на 220 нових автоматичних систем, що будуть встановлені на дорогах державного значення. А на наступні роки запланована закупівля ще 400 комплексів ", - додав Хом'яков.

Фото та інфографіка: сайт поліції

Нагадаємо, 1 червня 2020 на Києві і області запрацювала система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР.