Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників "будуть різати"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, його слова в ефірі телеканал "Росія 1" переказав один із журналістів Євген Рожков.
"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - процитував він Лукашенко.
Говорячи про причини протестів у країні після президентських виборів, Лукашенко заявив, що вони управляються американцями, що діють через центри в Польщі і Чехії.
При цьому Лукашенко, зі слів журналіста, зазначив, що є і внутрішні причини. Він пояснив, що за час його правління в Білорусі зросло два нові покоління.
"Сформувався великий клас "буржуйчиків", і це дійсно призвело до невдоволення, вони хочуть влади", - процитував Лукашенко журналіст.
Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян навів у своєму Telegram-каналі таку цитату з інтерв'ю з "президентом" Білорусі: "Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!"
Нагадаємо, 8 вересня кілька російських пропагандистів прибули до Мінська, щоб взяти інтерв'ю у Лукашенка. Спілкування з журналістами відбувалося в Палаці Незалежності і тривало понад дві години.