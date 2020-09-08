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Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників "будуть різати"

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Можливо, я трохи пересидів, але тільки я можу захистити Білорусь, - Лукашенко заявив, що якщо він піде, то його прихильників "будуть різати"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, під час інтерв'ю представникам російських ЗМІ припустив, що вже занадто довго перебуває при владі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, його слова в ефірі телеканал "Росія 1" переказав один із журналістів Євген Рожков.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - процитував він Лукашенко.

Говорячи про причини протестів у країні після президентських виборів, Лукашенко заявив, що вони управляються американцями, що діють через центри в Польщі і Чехії.

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При цьому Лукашенко, зі слів журналіста, зазначив, що є і внутрішні причини. Він пояснив, що за час його правління в Білорусі зросло два нові покоління.

"Сформувався великий клас "буржуйчиків", і це дійсно призвело до невдоволення, вони хочуть влади", - процитував Лукашенко журналіст.

Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян навів у своєму Telegram-каналі таку цитату з інтерв'ю з "президентом" Білорусі: "Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!"

Нагадаємо, 8 вересня кілька російських пропагандистів прибули до Мінська, щоб взяти інтерв'ю у Лукашенка. Спілкування з журналістами відбувалося в Палаці Незалежності і тривало понад дві години.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да, возможно, я немного пересидел.


    не много? 26 лет, это немного?
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь...

    Сиделец, мля...
    Возможно, я немного пересидел, но только я могу защитить Беларусь, - Лукашенко заявил, что если он уйдет, то его сторонников "будут резать" - Цензор.НЕТ 8861
  • (unknown) 1f025c70
    Дело не в том,сколько ты пересидел,Лука,дело в том,что ты очень дерьмово пытаешься остаться у власти...Слишком дерьмово даже по общечеловеческим ценностям...
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