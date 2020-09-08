Новини

Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко

7 38041
Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що основним критерієм для призначення главою Одеської митниці Дениса Пудрика є його профпридатність, а не активи і родинні зв'язки.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Бутусов: За яким принципом на Одеську митницю призначили Дениса Пудрика - зятя радника голови консультативної ради при президенті Куніцина? Ви ж бачили його декларацію? Це саме той "махровий митник", який всюди був, знає все, навіть те, що дешевше купити квартиру в Туреччині, ніж тур у цю країну.

Марченко: Для мене як міністра головний маркер "кейса Пудрика" - його тест на профпридатність. Він повинен без розкачки забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниці поліграфом. І не вивчаю їхні родинні зв'язки.

Читайте також: Новий глава Одеської митниці Пудрик звернувся до Саакашвілі і Бутусова: Звинувачення на мою адресу безпідставні, реформу митниці підтримую

Марченко додав, що про стан і родинні зв'язки Дениса Пудрика дізнався зі ЗМІ.

"Чи означає це, що я повинен його негайно звільнити ... Я так не вважаю. Ключове питання в цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо ні - нехай працює", - зазначив глава Мінфіну.

Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 1234
  • Підлога Маккартні
    Да как такого симпатягу вообще обидеть можно?
    Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко - Цензор.НЕТ 6158
  • Scorpman Y
    снова зебилам нассали по-полной, не скрываясь))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини