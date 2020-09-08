Не вважаю, що стан і сімейні зв'язки глави Одеської митниці Пудрика є приводом для його звільнення, - Марченко
Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Бутусов: За яким принципом на Одеську митницю призначили Дениса Пудрика - зятя радника голови консультативної ради при президенті Куніцина? Ви ж бачили його декларацію? Це саме той "махровий митник", який всюди був, знає все, навіть те, що дешевше купити квартиру в Туреччині, ніж тур у цю країну.
Марченко: Для мене як міністра головний маркер "кейса Пудрика" - його тест на профпридатність. Він повинен без розкачки забезпечити виконання певних фінансових показників. Звичайно, я не перевіряю керівників митниці поліграфом. І не вивчаю їхні родинні зв'язки.
Марченко додав, що про стан і родинні зв'язки Дениса Пудрика дізнався зі ЗМІ.
"Чи означає це, що я повинен його негайно звільнити ... Я так не вважаю. Ключове питання в цьому та інших прикладах одне: чи є кримінальні справи або претензії правоохоронних органів? Якщо ні - нехай працює", - зазначив глава Мінфіну.
Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.