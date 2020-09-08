Я не можу ні за кого агітувати на місцевих виборах. Вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? - Зеленський. ВIДЕО
У вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, відповідаючи на питання про те, чому в мери Сум була висунута народна депутатка від партії "Слуга народу" Тетяна Рябуха, Зеленський сказав: "Перемога залежить не тільки від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і бачать взагалі міською головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах, і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, або було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зауважив, що йому, звичайно, не все одно, кого висувають у мери міст, на голів ОТГ від "Слуги народу". "Усі вважають, що це (Рябуха. - Ред.) сильна людина. Вона знає це місце, патріот Сумщини", - зазначив він.