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"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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"УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
"УДАР" набирає майже 29% голосів та удвічі випереджає конкурентів – "Європейську Солідарність" та "Слугу народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня - 1 вересня, передає Цензор.НЕТ.

 Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у Києві 31 серпня – 1 вересня.

Рейтинг "УДАРу" удвічі більший за партії, які посіли друге та третє місця.

"У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія "УДАР" за яку готові віддати голоси 28,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Партію "Європейська Солідарність" підтримують 14,0% опитаних, партію "Слуга народу" – 10,7%, – повідомляє "Рейтинг".

Дослідники зазначають, що партію "Перемога Пальчевського" підтримують 6,9% опитаних, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 6,8%, партію "Голос" – 6,5%, партію "Батьківщина" – 6,4%, партію "Сила і честь" – 5,5%, партію Шарія – 3,8%. Рейтинг інших сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 13%.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 01

Разом з тим, 60% опитаних задоволені діяльністю міського голови Віталія Кличка. Показники задоволеності роботою мера столиці мають позитивну динаміку.

59% вважають, що ситуація в Києві за час перебування Віталія Кличка на посаді мера скоріше покращилася. 26% стверджують, що вона не зазнала змін і лише 13% побачили погіршення.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 02

Дві третини киян на відмінно або ж добре оцінили роботу Віталія Кличка у сфері боротьби з пандемією коронавірусу.

УДАР, ЄС і Слуга народу лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування Рейтингу 03

"69% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь у виборах мера та міської ради у жовтні 2020 року. Найвищий рівень мобілізації – серед найстарших опитаних", – підсумовує "Рейтинг".

Дослідження проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: мешканці міста Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    За Порохом з факелами вночі бігали , зраду шукали . А зараз замазали очі зеленим гівном .
  • Роман с камнем
    "УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8119
  • Propan
    Значит надо голосовать за ЕС в Киевсовет. Когда дойдет до третьего Майдана, что практически неизбежно после вербовки людьми Патрушева в Омане нашей властной верхушки, то каждый штык ЕС понадобится в Киевсовете.
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