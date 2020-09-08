Експолітв'язня Кремля Балуха побили: зламана рука і ключиця, - Сенцов

Колишнього політичного в'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха побили в ніч на 8 вересня.

Про це повідомив український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли лише вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - розповів Сенцов.

"Володя притомний. Зламана рука і ключиця. Загрози життю немає", - додав пізніше Сенцов.

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Як повідомлялося, 31 серпня партія "Європейська Солідарність" на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах експолітв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, був засуджений за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Він був фігурантом справи про нібито незаконне зберігання зброї і вибухівки (ч.1 ст.222 та ч.1 ст.222.1) і ч.2 ст.321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.