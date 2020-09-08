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Призначення на митницю ні із Зеленським, ні з Єрмаком не обговорював жодного разу, - Марченко

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Призначення на митницю ні із Зеленським, ні з Єрмаком не обговорював жодного разу, - Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко не обговорює кадрові призначення на митницю з вищим керівництвом держави.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"З приводу кадрів - жодного разу (не спілкувався з президентом Зеленським або главою його офісу Єрмаком. - Ред.). А з проблем на митниці - звичайно. З огляду на негатив навколо цієї теми, президента цікавить, щоб митниця виконувала план, щоб історії з заниженням митної вартості, конкуренції між митницями відійшли в минуле, щоб були зрушення в боротьбі з контрабандою", - сказав Марченко.

Він також додав, що у президента і прем'єра багато питань до митниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запустили оцінку доброчесності всього складу митниці. Її проходження обов'язково для подальшої роботи у відомстві, - Марченко

Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • алексей свиридов d126c789
    А шо там обсуждать; позвонили - прогнулся, выполнил.
  • Евген Марчен
    Я ему верю!!!
    как он мог обсуждать если ему приказали что делать
  • Тарас Шелудченко
    Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6314
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