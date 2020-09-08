Призначення на митницю ні із Зеленським, ні з Єрмаком не обговорював жодного разу, - Марченко
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Міністр фінансів Сергій Марченко не обговорює кадрові призначення на митницю з вищим керівництвом держави.
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"З приводу кадрів - жодного разу (не спілкувався з президентом Зеленським або главою його офісу Єрмаком. - Ред.). А з проблем на митниці - звичайно. З огляду на негатив навколо цієї теми, президента цікавить, щоб митниця виконувала план, щоб історії з заниженням митної вартості, конкуренції між митницями відійшли в минуле, щоб були зрушення в боротьбі з контрабандою", - сказав Марченко.
Він також додав, що у президента і прем'єра багато питань до митниці.
Повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком читайте за посиланням.