Зеленський про ситуацію з COVID-19: Є проблеми з швидким наповненням ліжок. Я впевнений, що це буде велика проблема

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Україна буде готова до можливого збільшення наповнюваності лікарень у разі посилення пандемії COVID-19 і кількості госпіталізованих.

"Є великі проблеми з швидким наповненням ліжок, тому що люди є люди, ми їх любимо такими, які вони є, будемо виправляти всі їхні помилки, на жаль, усією країною. Я впевнений, що це буде, проблема велика, але все-таки вірю, що це не буде в такому обсязі, як це було, наприклад, в більшості країн Європи", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський сказав, що готується багато лікарень, паралельно збільшується переобладнання лікарень про всяк випадок.

"Ми стежимо за цим. З технічними заходами, з киснем, з ШВЛ - питань немає. Я не хочу говорити, що "на всіх вистачить", але, принаймні, ми будемо готові", - зазначив він.

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