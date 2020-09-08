Побитого Балуха госпіталізували з Гідропарку, у нього пропав телефон і банківська картка, - Нацполіція
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні, близько 12 години, у столичну поліцію надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з'ясування усіх обставин події на виклик виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - сказано в повідомленні.
Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями зі столичного Гідропарку. Крім цього, у чоловіка виявили відсутність мобільного телефону і банківської картки. Зараз 49-річний потерпілий перебуває в лікувальному закладі, де йому надається допомога.
"Створена слідча група з найдосвідченіших і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють всі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події. Крім цього, поліцейські перебувають у лікувальному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, залежно від обставин вчинення правопорушення", - підкреслили в столичному главку поліції.
Матеріали зареєстровано в Дніпровському управлінні поліції Києва. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.