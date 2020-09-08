Гриценко про переселенців, що живуть в ОРДЛО: Україна їм платить пенсію, а їхні діти вбивають наших солдатів. Непогано влаштувалися
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Непогано вони влаштувалися: сходили дружно на "референдум" про відокремлення від України і приєднання до Росії; люто ненавидять Україну і не хочуть у ній жити; вважають Україну винною у російській агресії, моляться на Путіна й просяться під його царство; отримують масово російські паспорти; отримують ще й російську пенсію; діти їхні або воюють проти нас і вбивають наших солдат, або працюють і платять податки на утримання ворожої армії, яка продовжує нас вбивати", - зазначив Гриценко.
Він підкреслив, що "більшість тих, хто не хоче жити під Путіним, за 6+ років війни вже виїхали із зони окупації; а щирих патріотів України, які ненавидять ворога, але з різних причин не змогли виїхати - там дуже мало".
"А фанатам "рускага міра" нехай Раша і платить пенсію. Вважаю, що так було б справедливо. Замість того, щоб як зараз - дбаючи про пенсії для тих 500,000 в ОРДЛО, недоплачувати пенсію батькам загиблих на фронті наших солдатів", - підсумував Гриценко.