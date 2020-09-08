Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ

Суд обрав запобіжний захід двом організаторам фінансової піраміди, підозрюваним у привласненні понад $250 мільйонів.

Про це стало відомо з публікації пресслужби СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Хоча в повідомленні не уточнюється назва компанії, найімовірніше це B2B Jewelry.

У повідомленні наголошується, що організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні злочинів групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією (ч. 3 ст. 28 КК), шахрайства з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК,) і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК).

"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року", - повідомили в Службі безпеки.

Також суд наклав арешт на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, зокрема оформлені на підконтрольних юридичних осіб.

Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

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