У Балуха важка черепно-мозкова травма, він у реанімації після операції, - Ірина Геращенко

Побитий у ніч на вівторок у Києві колишній політв'язень Кремля, громадський активіст Володимир Балух прооперований і перебуває в реанімації.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, політв'язні Кремля зібралися разом, щоб привітати один одного з річницею визволення. Поруч була російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди змогли потім його відстежити. Таку інформацію отримала від Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

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За її словами, Балух зараз перебуває в лікарні швидкої допомоги, куди його доставили опівдні.

"Скільки він був непритомним після звірячого побиття - невідомо, встановити це мають правоохоронці. Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий", - додала нардеп.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.