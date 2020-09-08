У нас у COVID-період податкові надходження збільшилися в півтора рази, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що, незважаючи на складну ситуацію загалом у світі через пандемію COVID-19, в Україні фінансово-економічна ситуація стабільна і контрольована.

Про це Зеленський заявив на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Житомирську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Впали доходи на митниці, хоча вона більш-менш почала виходити на рівень тих сум, які їм ставило Міністерство фінансів як завдання. Податкова показує серйозні результати, збільшили надходження податків, і це про щось говорить. Якщо у нас у COVID-період податкові надходження збільшилися десь у півтора раза, то у мене великі запитання: що ж тоді, коли держава працювала, де всі ці гроші?" - сказав президент .

Зеленський наголосив, що поки що "не бачить проблем із грошима", хоча загалом проблема на сьогодні з грошима є у всьому світі, в Європі і в Україні.

"На жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там говорять експерти, - ми знаємо реалії. У нас більш-менш стабільна ситуація, вона контрольована. Ми знаємо, що відбувається з грошима, і скільки не вистачає. Але ми маємо розуміти, що в усьому світі багато підприємств закрито через COVID, багато людей втратили робочі місця, позбулися зарплат. Давайте просто це спокійно визнавати і боротися з цими проблемами", - додав він.

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