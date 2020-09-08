Дію постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам призупинено до 31 грудня 2020 року, - Міносвіти

Ухвалену минулого року урядом постанову про поступове підвищення найнижчого посадового окладу педагогам до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, зупинено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у вівторок пресслужба Міністерства освіти і науки.

"У зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію у державному та місцевих бюджетах зазначена постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. За попередніми розрахунками фахівців МОН, її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет – близько 39 млрд грн, місцеві бюджети – близько 11 млрд грн)", - сказано в повідомленні відомства.

Міністерство освіти і науки заявило, що "вкрай зацікавлене" у введенні в дію саме цієї постанови, оскільки нею виконуються не лише норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти та гарантії держави, спрямовані на зростання рівня життя освітян.

"Це питання потребує негайного вирішення", - заявили в Міносвіти.

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10 липня 2019 Кабінет міністрів України прийняв постанову №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Нею передбачається поступове (до 2023 року) підвищення низького посадового окладу педагогів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нова система оплати праці педагогів передбачала, що до 2020 року оклад становитиме 2,5 прожиткові мінімуми, 2021-го буде на рівні 3 прожиткових мінімумів, 2022 - 3,5, а з січня 2023 - 4 прожиткові мінімуми. При цьому розмір виплат для кожної наступної категорії педпрацівників зростатиме на 10%, порівняно з попередньою.