Лукашенко заявив про запит до України про повернення в Білорусь опозиціонерів Кравцова і Родненкова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив в інтерв'ю російським телеканалам про запит до України повернути опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова, які в'їхали сюди.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Білоруська сторона", за словами Лукашенка, "просить в України повернути" опозиціонерів Кравцова і Родненкова, які зуміли перетнути кордони двох країн.

"Затримали машину з Колесниковою і двома її соратниками (Іваном Кравцовим і Антоном Родненковим. - ТАСС) у зоні між білоруським кордоном і українським кордоном. І справді, за його словами, як йому доповідають, Колесникову викинули з машини і помчали", - розповів кореспондент телеканалу "Росія-1" Євген Рожков, який брав участь в інтерв'ю "президента" Лукашенка, який захопив владу.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.