Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Нацполіції Києва.
"Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.