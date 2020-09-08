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Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"

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Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Нацполіції Києва.

"Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Топ коментарі

  • olele
    ім тєпєрь главноє - не вийті на сєбя саміх
  • Ревизор
    Менты в доле!!!
    В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36

    https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською

    В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
    Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
    "Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
    Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
    "Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
    Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
    "Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
  • Pacersoft Assa
    Наглеют, твари. На клоунском горбе во власть въезжают рыги и прочие слуги соседнего народа.
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