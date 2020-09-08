Поліція почала кримінальне провадження за фактом нападу на Балуха за статтею "розбій"

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття експолітв'язня Кремля, кримського активіста Володимира Балуха.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Нацполіції Києва.

"Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.