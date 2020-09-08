Отруєння Навального - останній сигнал для Берліна, Німеччина має припинити будівництво "Північного потоку-2", - Моравецький

Отруєння Олексія Навального, як і погрози з боку Росії почати інтервенцію в Білорусь, мають стати для Німеччини поштовхом до відмови від будівництва трубопроводу "Північний потік - 2".

Таку думку висловив глава польського уряду Матеуш Моравецький телеканалу Bloomberg TV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Я думаю, що після інциденту з Навальним це (припинення будівництва, - Ред.) має статися само собою", - заявив польський прем'єр.

Видання зазначає, що трубопровід, який пролягає по дну Балтійського моря, має транспортувати газ з Росії до Німеччини в обхід транзитних країн - Польщі й України. Варшава давно виступає проти цього проєкту: в Польщі побоюються, що поставки газу через "Північний потік - 2" посилять залежність Європи від Росії і негативно позначаться на транзитних країнах.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика не називали, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголю, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відключили його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не виключив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.