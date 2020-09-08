Не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди, і вимагаємо негайного розслідування, - заява "ЄС" щодо побиття Балуха

Партія "Європейська солідарність" виступила із заявою з приводу нападу на активіста Володимира Балуха.

Як передає Цензор.НЕТ, текст заяви опубліковано на офіційному сайті партії.

У тексті заяви сказано: "Ми серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля та активіста нашої партії Володимира Балуха.

Володимир Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий.

Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані.

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Тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм.

Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину.

Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ.

Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя".

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.