Столична прокуратура взяла на контроль хід розслідування, розпочатого за фактом нападу на Балуха

Прокуратура взяла на контроль хід розслідування факту заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі прокуратури міста Києва.

У повідомленні зазначається: "Органи столичної прокуратури тримають на контролі розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Володимиру Балуху.

Так 8 вересня 2020 49-річного потерпілого госпіталізували у столичну лікарню з важкими травмами.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Зі згаданими свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого.

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Досудове слідство триває. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин, за яких потерпілий зазнав тілесних ушкоджень, та осіб, які можуть бути до цього причетні.

Досудове розслідування проводить Дніпровське управління поліції ГУ ПП в м.Києві процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 4".

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Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.