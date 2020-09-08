Від початку доби ворожі обстріли не фіксувалися, в тилу 2 воїнів зазнали бойових травм від вибуху міни, - пресцентр ОС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
При цьому, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій зазнали бойових травмувань від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їхнього здоров'я задовільний.
На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Військовослужбовці ЗСУ спільно з представниками ДСНС і іншими підрозділами Об'єднаних сил продовжують ліквідовувати пожежу на Донбасі. Зараз триває гасіння локалізованих осередків пожежі поблизу Світлодарська.
Підсумки за минулу добу
За минулу добу, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення домовленостей Тристоронньої контактної групи з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник один раз відкрив провокаційний неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета перед позиціями наших воїнів у районі населеного пункту Кам'янка Донецької області.
Військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого обстрілу не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України виявлено 93 адміністративні правопорушення. Крім того, підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5 874 транспортні засоби і 5 428 осіб. Також було затримано 7 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації і її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 1 895 осіб, у протилежному напрямку - 995 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування на підконтрольну України територію перетнули 90 осіб, у протилежному напрямку - 158 осіб.