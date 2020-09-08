Щоб її не видворили з Білорусі, Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, - Координаційна рада опозиції

Одна з лідерів білоруської опозиції Марія Колесникова під час перетину кордону Білорусі з Україною порвала свій паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Родненков.

"І в цей момент з'явилася Марія Колесникова. Її вели, це було досить шумно, тобто було чутно, що її ведуть силою, що вона чинить опір, її насильно заштовхали на заднє сидіння ... Вона кричала, що нікуди не поїде. Як тільки вона опинилася в машині і побачила попереду свій паспорт, вона одразу ж взяла свій паспорт і порвала його на багато дрібних шматочків. Ці шматочки вона взяла і пожмакала (зім'яла) і викинула у вікно невідомим молодим людям, які оточували машину", - сказав він на пресбрифінгу в Києві у вівторок.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.