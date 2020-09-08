Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник, - Лємєнов

Генпрокурор Ірина Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник марки Hublot, то не вносячи його в декларацію, то декларуючи його як неоригінальну копію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов.

Він зазначив: "На початку весни Генпрокурор Венедіктова "засвітила" свій коштовний годинник Hublot. Вартість в межах 8-14 к євро. Але він не був задекларований цьогоріч. Кримінальна відповідальність за статтею 366-1 КК України на носі. Здається, Сергій Стерненко писав заяву про злочин. Але не тут то було, Венедіктова пішла і "домовилась" з експертним інститутом, щоб визнали її годинник фейком. І ці дешеві клоуни написали, що Генпрокурор порушує права інтелектуальної власності компанії Hublot і то фейковий годинник.

Ок, подумали ми, хотіли трешу - отримуєте!

Ми підготували заяву про злочин в ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу - незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. Її вірні соратники (Соколов і Бабіков), звісно ж, морознулись. То ми через скаргу в суд (задоволена минулого тижня!) все ж таки змусимо їх внестись в Єдиний реєстр досудового розслідування. А не внесуть, згодом затягаємо їх, як тільки зміниться влада.

Найсмішніше те, що в 2016 році вона ДЕКЛАРУВАЛА свій годинник Hublot. Вартість 115 000 грн, але якщо взяти на дату набуття (2000 рік) - то це $21 000. Ану підкажіть, де ця пані могла взяти такі гроші в 2000 році? Може батько "міліцейський викладач" подарував?

Венедіктова збрехала не тільки в декларації, поданої цьогоріч (без годинника), але й в 2016 році – бо годинник придбаний пізніше, ніж вказано там. Окрім цього, вони, зловживаючи владою, "використали" експертну інституцію.

Так може Венедіктова сама "зробила" вдома молотком і напилком собі годинник Hublot? Давайте тепер перевіримо!

І наостанок, лист на компанію Hublot також полетів. Нехай знають, хто працює в Україні на найвищих посадах".