Зеленський про медреформу: "Плюси потрібно залишити, мінуси треба прибрати - звичайна арифметика"
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Житомирщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Так і є. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров'я завдання. Він повинен це зробити", – сказав Зеленський .
Президент зазначив, що Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни.
"Плюси є – вони на поверхні. Але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика", – переконаний глава держави.