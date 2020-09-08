Зеленський про медреформу: "Плюси потрібно залишити, мінуси треба прибрати - звичайна арифметика"

Влада виявила низку медичних закладів, які внаслідок реформи системи охорони здоров'я, запровадженої попереднім керівництвом України, були на межі закриття. Ці медзаклади заново відкривали, ремонтували та обладнували.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Житомирщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Так і є. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров'я завдання. Він повинен це зробити", – сказав Зеленський .

Президент зазначив, що Міністерство охорони здоров'я має до кінця вересня презентувати формат продовження медреформи або її зміни.

"Плюси є – вони на поверхні. Але є й багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика", – переконаний глава держави.

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