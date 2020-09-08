Колесникову силоміць хотіли вивезти з Білорусі в Україну, - секретар Координаційної ради опозиції Кравцов

Одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову насильно хотіли вивезти з Білорусі до України, повідомив виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов.

"Що цікавило співробітників... насамперед їх цікавила можливість вивезення Марії Колесникової за кордон. Вони це пояснювали необхідністю деескалації, на їхню думку, обстановки в країні, і один із варіантів, який був запропонований, це такий, щоб ми на моєму особистому автомобілі втрьох переїхали кордон", - сказав Кравцов на пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кравцов висловив переконання, що основним завданням було вивезти Колесникову за кордон.

"Основне завдання, яке, я так розумію, переслідувалося, це саме вивезти Марію Колесникову за кордон, щоб створити незрозумілий медійний фон. І в цьому сенсі ми виступали інструментом цього завдання, тобто це не було пов'язано з нами особисто, це було все-таки пов'язано з фігурою Марії і з тим авторитетом, який вона в суспільстві має", - пояснив він.

Білоруські опозиціонери Кравцов і Антон Родненков кажуть, що не виїжджали добровільно з Білорусі, як заявлялося раніше в прикордонній службі сусідньої країни.

За їхніми словами, чоловіків вчора затримали біля будинку Колесникової, куди вони прийшли, щоб перевірити її можливе викрадення.

За словами Кравцова, наразі Колесникова може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні.

"Є декілька надійних джерел, які говорять, що вона може бути затримана в Мозирському прикордонному загоні. А з іншого боку, виходячи з мого відчуття і, можливо, вже досвіду, найімовірніше, все одно більшу частину часу якщо десь перебуватиме, то перебуватиме в Комітеті державної безпеки, тому що мені здається такі цікаві спецоперації зазвичай у відомстві КДБ", - сказав він.

За словами Кравцова, питання, пов'язане з від'їздом Колесникової за кордон, часто обговорювалося, однак всі погодилися, щоб ні в якому разі територію Білорусі не покидати.

"З іншого боку, ми з Марією дуже часто обговорювали це питання, пов'язане з її від'їздом і, однозначно, позиція завжди була така, що ми ні за яких обставин намагаємося територію Республіки Білорусь не покидати, оскільки ми повинні перебувати впритул до подій, які відбуваються. У підсумку, у нас була дуже довга розмова. До кінця цієї бесіди стало зрозуміло з їхньої поведінки, і вони самі сказали, що ситуація змінилася, що Марія Колесникова буде доставлена на кордон. тобто я зрозумів, що мабуть, Марія, природно висловлює ту позицію, яка і повинна висловлюватися. З цього погляду вона завжди абсолютно послідовна. Я зрозумів, що її намагаються силоміць доставити", - пояснив він.

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Родненков додав, що після того, як Колесникова порвала паспорт, вона вийшла через вікно задніх дверей і пішла в бік білоруського кордону.

Також він зазначив, що при перетині кордону йому і Івану Кравцову підготували квитки до Туреччини, а Колесниковій - до Німеччини, а також вручили результати тестів на Covid-19.

"Нам допомогли. Власне кажучи, коли організовували наш візит, "допомагали" організувати, нам був виданий цілий набір різних цікавих речей. Наприклад, в машині ми виявили, власне кажучи тест, ми виявили страховку, більше того, ми виявили для нас з Іваном квитки до Туреччини на сьогодні, для Марії ми виявили авіаквитки до Відня, а з Відня до Мюнхена. Як ми розуміємо, ці квитки також фотографувалися під час однієї із зупинок вночі. Швидше за все, ми побачимо красиві сценарії про те, як ми хотіли поїхати, напевно, засмагати в Туреччину, а Марія - до себе назад у Німеччину", - повідомив Родненков.

Він наголосив, що "всі сусіди Білорусі розуміють, що зараз відбувається внутрішньополітична криза і що вирішення питання - це суверенна справа Білорусі".

"І мені здається, що тут є повний консенсус і з українською стороною зокрема. Те, що ми потрапили на територію України - це був абсолютно легальний спосіб, тут не було чогось екстраординарного. У нас був паспорт чинний, у нас були посвідки, у нас була медична страховка, у нас був тест на коронавірус", - сказав прес-секретар Координаційної ради.