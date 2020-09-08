Без Цензури в прямому ефірі: Татаров - переслідувач активістів, рейдерські жнива і наступ коронавірусу. ВIДЕО
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Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою розмова піде про Володимира Зеленського як Головнокомандувача ЗСУ, коронавірусні хроніки, повернення до митниці часів комуніста Калєтніка (заодно нагадаємо вам, хто це такий) і ще кілька важливих речей:
- Як орел ексглави МВС Захарченка (а нині - заступник глави Офісу президента) Олег Татаров знову зайнявся улюбленою справою - переслідуванням активістів;
- Що зі справою Стерненка?
- Як намагаються посадити Гео Лероса?
- І нарешті - чому не варто ігнорувати існування коронавірусу?
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