Без Цензури в прямому ефірі: Татаров - переслідувач активістів, рейдерські жнива і наступ коронавірусу. ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою розмова піде про Володимира Зеленського як Головнокомандувача ЗСУ, коронавірусні хроніки, повернення до митниці часів комуніста Калєтніка (заодно нагадаємо вам, хто це такий) і ще кілька важливих речей: