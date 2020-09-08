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У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж

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Під час робочої поїздки в Житомирську область президент України Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 01

"Глава держави ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота", - сказано в повідомленні.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 02
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 03
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 04

Крім того, президент привітав співробітників музею з присвоєнням закладу статусу "Національний". Відповідний указ було підписано сьогодні.

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У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 05

"Влада змінюється, а реальні цінності залишаються. Тому я вирішив надати статус національного, щоб все це збереглося, щоб держава дала підтримку вашому музею, вам всім, кожному", - сказав Зеленський.

У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 06
У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова 07

"Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його", - додав президент України.

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Топ коментарі

  • 133133
    чувак с развлекательными экскурсиями колесит по Украине, называя это рабочими поездками,

    а всю внешнюю политику делает кремлёвский резидент Ермак.

    Зашибись !
  • Речь Брежнева
    Клоун стерхоподобный масочный...лат.назв.урнинг
  • алексей свиридов d126c789
    Коротышку в космос занесло.
    Незнайка на Луне, бл.
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