У Житомирі Зеленський політав на симуляторі космольота і присвоїв статус національного Музею космонавтики ім. Корольова. ФОТОрепортаж
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Під час робочої поїздки в Житомирську область президент України Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Глава держави ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота", - сказано в повідомленні.
Крім того, президент привітав співробітників музею з присвоєнням закладу статусу "Національний". Відповідний указ було підписано сьогодні.
"Влада змінюється, а реальні цінності залишаються. Тому я вирішив надати статус національного, щоб все це збереглося, щоб держава дала підтримку вашому музею, вам всім, кожному", - сказав Зеленський.
"Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його", - додав президент України.