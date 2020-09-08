Госпіталь для хворих на COVID-19 хасидів розгорнуть в Умані, - Держпродспоживслужба

Для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, в Умані розгорнуть інфекційний госпіталь, а для тих, хто контактували з ними - відкриють ізолятор.

Про це сьогодні говорили на зустрічі з фахівцями Держпродспоживслужби Черкаської області президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натан Бен-Нун, виконавчий директор Сагі Браверман і юрист фонду Ірина Рибницька, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби.

Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, в синагогах і спеціалізованих установах. Йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування Рош га-Шана.

Нагадаємо, станом на 8 вересня в Умані на COVID-19 захворіло 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять в одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

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