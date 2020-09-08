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Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

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Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін
Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив: "7 вересня обговорили питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції".

Читайте також: Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести. ДОКУМЕНТ

Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    Лучше немецких полицейских, они точно знают как их успокоить, традиции как ни как
  • Игорь 4397
    Шестеро хасидов срочно записались в полицию, шобы попасть в Умань. )))))
  • Yurii Sliusarchuk
    оба на ...Україна не держава а територія ...хто хоче "направляет" що хоче ...мізки є ?
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