Ізраїль направляє своїх поліцейських в Умань, - Єнін

Уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам під час святкування Рош га-Шана в Умані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив: "7 вересня обговорили питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування Рош га-Шана в Умані, а 8 вересня уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції для надання допомоги українським колегам у місцях перебування громадян держави Ізраїль в Умані у відповідь на запит Національної поліції".

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