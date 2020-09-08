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У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди. ФОТОрепортаж

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У 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка тривають батальйонні тактичні навчання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 01

За легендою навчань, ворог зайняв вигідний рубіж на висоті і замінував дамбу. Під прикриттям артилерії, піхотинці паралельно форсували водну перешкоду на БТР-4Е і наступали з суші.

У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 02
У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 03

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У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 04

"Внаслідок наступальної операції, противника було знищено", - сказано в повідомленні.

У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 05
У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 06
У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди 07

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    92-я получив новые БТР уже и по-взрослому смотрится, настоящая механизированная. Традицию надо продолжить и по остальным
  • Said_
    А можна таке саме, тільки не навчаннях?
    Та про що це я? Хоч би за навчання нікого не покарали...
  • Elvis2
    Смотрятся нормально.
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