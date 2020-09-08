У 92-ій ОМБр відбулися навчання з форсуванням водної перешкоди. ФОТОрепортаж

У 92-ій окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка тривають батальйонні тактичні навчання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За легендою навчань, ворог зайняв вигідний рубіж на висоті і замінував дамбу. Під прикриттям артилерії, піхотинці паралельно форсували водну перешкоду на БТР-4Е і наступали з суші.





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"Внаслідок наступальної операції, противника було знищено", - сказано в повідомленні.





