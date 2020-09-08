Меркель заявила про узгодження відповіді Москві щодо отруєння Навального з партнерами з Євросоюзу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що погоджуватиме будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального з європейськими партнерами, крім введення односторонніх заходів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон , про це вона сказала 8 вересня на закритому засіданні парламентської фракції християнських демократів у Берліні, повідомило агентство Bloomberg.

Меркель заявила, що отруєння Навального не було направлено на Німеччину, тому є проблемою для всього Європейського союзу.

На зустрічі вона вказала, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

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