Меркель заявила про узгодження відповіді Москві щодо отруєння Навального з партнерами з Євросоюзу
5 68275
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що погоджуватиме будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального з європейськими партнерами, крім введення односторонніх заходів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон , про це вона сказала 8 вересня на закритому засіданні парламентської фракції християнських демократів у Берліні, повідомило агентство Bloomberg.
Меркель заявила, що отруєння Навального не було направлено на Німеччину, тому є проблемою для всього Європейського союзу.
На зустрічі вона вказала, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви будівництва газопроводу "Північний потік - 2".