Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов не планують просити політичного притулку в Україні, у них є посвідки на проживання

Опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов, яких вивезли 8 вересня з Білорусі і які приїхали до Києва, не планують просити політичного притулку в Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні ми не планували", - сказав Родненков журналістам на пресконференції в Києві.

При цьому, відповідаючи на запитання, чому вони після перетину кордону не вчинили аналогічним з Марією Колесниковою чином (порвала паспорт - ред.), він відповів, що не зміг зважитися на це.

"Марія дуже сильна людина, я захоплююся нею. Це сильний вчинок, на який вона зважилася. Тому вона один із лідерів опозиції, а я прессекретар", - сказав він.

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Кравцов і Родненков підтвердили наявність посвідки на проживання в Україні.

"У нас дійсно з Іваном є посвідка на проживання. Ми є волонтерами однієї некомерційної організації, яка займається організацією заходів і на цій підставі отримали посвідку на проживання", - заявив журналістам у Києві Антон Родненков.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус із написом "Зв'язок" і повезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що у квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Увечері родичі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.