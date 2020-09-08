На оборону не видано жодної держгарантії, ракетні програми не фінансуються, затягується підписання контрактів, - Забродський про сферу нацбезпеки

Народний депутат України Михайло Забродський висловився щодо результатів діяльності влади у сфері національної безпеки та оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Забродський зазначив: "Прийшла осінь і, вже традиційно, пора говорити про звіт діючою владної команди за рік діяльності і плани на рік наступний. Сфера національної безпеки і оборони нашої країни не є виключенням з цієї цілком логічної планувально-звітньої моделі, яку світ використовує сотні років.

Особливість полягає лише в тому, що звітувати вітчизняному оборонному відомству необхідно по конкретним напрямкам. Заяви і заклики загального змісту вже важко сприймаються. А питання минулого року не тільки залишаються, їх перелік нестримно поповнюється. Спробуємо розібратися. Мова – про виконання ДОЗу (Держоборонзамовлення) за 2020 рік!

З чим оборонне відомство підходить до кінця року? Перелік сумних "здобутків" занадто невтішний. Варто зупинитися на деяких із них…"

Нардеп продовжив: "По-перше, це зрив надання державних гарантій під виконання ДОЗ поточного року. Станом на 1 вересня 2020 року, згідно відкритого реєстру Міністерства фінансів України, жодної державної гарантії у цьому році не видано! Саботаж надання державних гарантій відбувається навіть всупереч Указу Президента України!

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По-друге, відмова від фінансування ракетних програм. "Нептун" - з помпою прийнято на озброєння, але досі не передбачено закупівлю! Керівництво Міноборони на початку року не включило "Нептун" до ДОЗ-2020 та обіцяло, що одразу за результатами державних випробувань буде підписано контракт як мінімум на дивізіон. Вже вересень, випробування завершені ще в липні – а в ДОЗі комплексу "Нептун" досі не має!"

"По-третє, свідоме затягування підписання та фінансування державних контрактів за позиціями, що вже є в ДОЗ за 2020 рік. Це контракти на легкий ПТРК "Корсар", 152 мм артилерійські постріли для Д-20, бойові машини піхоти БМП-2, крупнокаліберні снайперські гвинтівки Barrett і це – далеко не повний перелік!...Можна стверджувати про свідоме затягування керівництвом Міністерства оборони України процесу укладання державних контрактів з уповноваженими суб’єктами господарювання.

По-четверте, відмова від фінансування стратегічних програм. Пам’ятаєте про проблеми, які ми обговорювали на початку року? Так, це 155 мм самохідні артилерійські установки "Богдана" і боєприпаси до них. У 2019-ому році випробування системи все ж таки були зупинені, МОУ вирішило, що "Богдани" ЗС України не потрібні", - підкреслив Забродський.

"Ось так все не просто із звітом, значно складніше ніж ностальгічно повертати до форми одягу військовослужбовців імперські золоті погони і змінювати колір нашивок із прізвищами!

В наступних дописах ми детальніше розглянемо ситуацію по кожній із позицій виконання ДОЗу за 2020 рік. І, питання для оборонного міністерства будуть зовсім не комплементарними", - резюмував нардеп.