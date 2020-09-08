Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ

У Криму достатньо питної води для громадян, а подача води Північнокримським каналом на півострів буде відновлена лише після повної деокупації АРК.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це штучна проблема, створена окупантом на півострові. Ми спілкуємося як з громадянами, так і з неурядовими організаціями, ми спілкуємося також з фахівцями і науковцями, які досліджують проблематику води. І я схильний їм довіряти. За їх словами, тих обсягів води, які на сьогодні доступні в Криму, достатньо для забезпечення потреб у питній воді для громадян, які перебувають на окупованій території", - сказав чиновник.

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Яременко підкреслив, що позиція міністерства полягає в тому, що Північнокримським каналом вода на півострів потрапить лише після повної деокупації АР Крим.

Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.