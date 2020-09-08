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Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе

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Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колесникова ще не звільнена, оскільки "розслідування ранкового інциденту триває".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.

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8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

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Топ коментарі

  • Amber
    Лукашенко перешёл к прямым похищениям своих оппонентов, как делал в 90-е, когда представители оппозиции были убиты, а тела их никогда не были найдены !!
    А что касается Колесниковой , то она не собиралась бежать в Украину , а наоборот на границе порвала свой паспорт !
  • Nataliia Radchenko
    Вот и лидер появился у беларусов! То, как она вела себя на границе - не просто поступок, это бесстрашие ...
  • Viktor Turchanikov
    Вот это женщина! Лысого то как корёжит.
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