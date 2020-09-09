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На Тернопільщині "швидкі" годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів, - голова ОДА

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На Тернопільщині "швидкі" годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів, - голова ОДА
Через зростання кількості хворих на COVID-19 в Тернопільській області карети "швидкої допомоги" годинами чекають, щоб пацієнтів взяли на лікування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці і написав голова облдержадміністрації Володимир Труш, який зараз хворіє на COVID-19.

"Швидкі з хворими годинами чекають біля лікарень, щоб госпіталізувати пацієнтів. З важкими пневмоніями приймають цілі сім'ї. Дві лікарні Тернополя вже не приймають пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах. 87 осіб померли ... Це реальна ситуація з коронавірусом в області", - написав Труш.

Він підкреслив: прикро, що органи місцевого самоврядування грають на емоціях людей і за таких умов провокують їх на пікети.

"І ніхто з керівників не зізнається, що через кілька годин після масового заходу його учасників забирають до лікарні з COVID-19. Що окремі школи не приймають дітей, тому що їх там нема кому вчити", - додає керівник області.

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У Тернопільській області щодня реєструють близько 200 випадків COVID-19.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Lyk Omore
    Тем, кто не верит в короновирус предлагаю поработать в больницах по уходу за ковидными больными и подменить медперсонал. Там таких ждут. Сделайте доброе дело.
  • belge
    "И никто из руководителей не признается, что через несколько часов после массового мероприятия его участников забирают в больницу с COVID-19. Что отдельные школы не принимают детей, потому что их там некому учить", - добавляет руководитель области.

    Пи234бол зелемойный. Ты-то как выжил? Наверное, один и остался на всю область?
  • Николай Влад
    ну месяцами точно ))
    А вообще этот бред выглядит, как последняя ужасающая страшилка и истерика от МОЗовского ворья. Зелень решила пустить в ход последний свой брехливый довод про эти скорые, ждущие часами.
    А эта отчаянная истерика и явная брехня от власти просто потому, что Тернополь отказался исполнять неконституционные и преступные указы зеленской власти о переводе Тернополя в красную зону с полной остановкой жизнедеятельности всего областного центра.
    Но тернополяне и дальше продолжают срать на зеленских клоунов и не слушают их.
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